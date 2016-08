Universidade Sudamericana abre 280 VAGAS para Medicina no Paraguai em 2014

Medicina no Paraguai: O caminho nunca esteve tão aberto para sua realização profissional na área de Saúde. A Universidad Sudamericana abriu 280 vagas para o curso de medicina na cidade de Pedro Juan Caballero Paraguai, cidade que fica ao lado de Ponta Porã Brasil. Segundo a advogada Mirtys Fabiany Azevedo Pereira especialista em atuação na área do revalida, recomenda a Sudamericana porque ela segue os padrões de universidades brasileiras principalmente a sua grades de disciplinas com matérias relevante como SUS e saúde publica Brasil, sendo a única Universidade que tem em sua grade currículo esta matérias acima citadas.

Uma ótima oportunidade para quem acalenta o sonho de cursar MEDICINA e por diversas razões não pode fazê-lo no Brasil. UNIVERSIDADE conceituada no Paraguai, com sede em Pedro Juan Caballero, fronteira com Brasil, no município de Ponta Porã-MS, oferece 280 vagas para o Curso de Medicina 2014.

Além dos preços extremamente acessíveis (1º ano custa aproximadamente R$500,00), pode-se viver no Brasil e estudar no Paraguai com muita tranqüilidade, o povo é muito receptivo aos brasileiros e a Universidade conta com Corpo Docente capacitado, formado por médicos com Especialização e Doutorado.

Portador de Diploma nas áreas de saúde pode entra no 2º ano, e têm um motivo adicional pra apostar nesse sonho, porque convalida-se as matérias básicas cursadas em Carreiras como Odontologia, Farmácia e Bioquímica, Biomedicina, Fisioterapia, Enfermagem e outros, ou seja, pode-se reduzir em 1 ano a duração total do Curso.

Serviço

O Processo de Pré-Matrícula inicia em outubro de 2013, são 280 vagas abertas, contatos e informações adicionais com Karlos Bernardo, fones 67 8112-0097 TIM ou 67 9677-0757 VIVO emailmedicinakarlos@gmail.com.

Documentação exigidas é copia do Rg, Certidão de nascimento ou casamento e certificado de conclusão do ensino médio ou diploma universitário, as reservas de vagas pode ser feitas via email.