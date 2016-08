Azambuja declara que Bosque dos Ipês ajuda a ampliar investimentos em Mato Grosso do Sul

Atraídas pelo Shopping, Leroy Merlin e Zii Hoteis iniciam obras

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, recebeu em seu gabinete, na ultima quinta-feira (08), o Diretor de Projetos e Expansão do Bosque dos Ipês, Murilo Loureiro e o superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, Rafael Arnaldi. Na ocasião foram discutidos novos investimentos na região Norte de Campo Grande.

No final do mês de janeiro inicia a obra da hiper loja de material de construção da rede mundial Leroy Merlin e ainda nesse primeiro semestre de 2015 começa a construção do hotel da bandeira Zii Hotéis, ambos na área do Shopping.

Para o governador Reinaldo Azambuja é fundamental oferecer instrumentos para que grupos empresariais tenham interesse em investir no Estado. Ele afirmou que a implantação do Shopping transformou não apenas Campo Grande, mas ofereceu alternativa de lazer para moradores de boa parte da região norte do Estado.

“Quero afirmar que do que depender do governo do Estado para viabilizar o trabalho do grupo e dos demais parceiros que venham a se somar será feito. Estamos abertos a estudar projetos em parceria, inclusive. Entendemos que o desenvolvimento só se dá com união de esforços e estamos certos que estamos diante de um grupo sério que vem fazer investimentos sólidos e importantes para nosso Estado”, disse o governador.

O encontrou durou quase duas horas e contou com a participação do secretário de Governo, Eduardo Riedel, e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Jaime Verruck.

“Nós viemos para dizer para o governador que queremos estreitar relações e sermos um grande parceiro do Governo. Nós nos sentimos um pouco como embaixadores do Estado, já que além de investimentos próprios estamos indo buscar investidores para Mato Grosso do Sul e parte deles já estão sendo concretizados. Temos projetos sólidos para o Estado e queremos construir isso em consonância com o Governo”, afirmou Murilo Loureiro durante o encontro.

Novos Investimentos – A Leroy Merlin, rede francesa de bricolagem, acabamento e decoração – uma das maiores do mundo – já é uma realidade. As obras de terraplanagem já foram finalizadas e seguem agora, para fundação com previsão de início ainda em Janeiro. Os investimentos da ordem de R$ 30 milhões evidenciam o compromisso da Jereissati Centro Comerciais (JCC), administradora do Shopping Bosque dos Ipês, que vai além dos limites do empreendimento e se materializa na busca de novos negócios para a cidade, atraindo.

Com previsão para início das obras no primeiro semestre de 2015, o grupo Hemisfério Sul Investimentos (HSI) irá lançar ao lado do SBI um hotel da rede Zii, direcionado ao perfil executivo. Campo Grande entra no planejamento do grupo que pretende inaugurar 20 empreendimentos no Brasil até 2015.

“Os empreendimentos Zii estarão instalados em pontos estratégicos do país, terão padrão internacional e são voltados para os executivos pertencentes às gerações Y e Z, que esperam encontrar nesses hoteis serviços digitais rápidos e impressionantes”, afirma Julio Gavinho, diretor-presidente da joint venture. Cada unidade Zii terá entre 100 e 168 quartos com metragem entre 20 e 24 metros quadrados, equipados com televisões de LED com 42 polegadas, ar condicionado, cofre, internet wi-fi, estação para Ipod e minibar.

Shopping Bosque dos Ipês - Construído de acordo com os mais modernos patrões internacionais, o Shopping Bosque dos Ipês (SBI) tem 54 mil metros quadrados de área total, 38 mil metros quadrados de área locável, e mais de 160 marcas, parte delas inéditas no Estado. Administrado pela JCC Participações, o empreendimento recebeu R$ 200 milhões em investimentos próprios. Entre os diferenciais do SBI está o fato de ser o primeiro Shopping de grande porte, no País, a receber o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), selo de maior referência internacional referente a processos de construção sustentável, conferida a apenas 50 empreendimentos no Brasil. Essa certificação atesta o uso de práticas que respeitam o meio ambiente, antes e depois da construção.

Inaugurado em Agosto de 2013, o Bosque dos Ipês completou um ano e já é referência em compras, lazer e eventos para as famílias, atraindo outros investimentos e transformando a região Norte da Capital, além de impactar em toda a economia do Estado e na cultura local.

Com crescimento de 400% na intenção de compras, o Shopping Bosque dos Ipês (SBI) já caiu no gosto e no roteiro dos moradores. Os dados são da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (FECOMÉRCIO), e apresentam o índice acumulado nas últimas sete pesquisas de intenção de compras em datas comemorativas.

Além das opções de produtos e serviços, o SBI também se destaca pela acessibilidade total no empreendimento e a exclusividade do Passe Já, sistema eletrônico pré-pago do estacionamento que une o melhor em tecnologia e praticidade para entrar e sair do shopping, sem filas e demora.