Sesi inicia na Capital aulas de robótica para crianças de 7 a 9 anos

As aulas são na Escola do Sesi e no prédio da entidade na Avenida Afonso Pena

O Sesi iniciou em Campo Grande as aulas do Programa Extracurricular Lego Zoom Education Genius, que ensina para crianças de 7 a 9 anos de idade ciências e tecnologia por meio de princípios da robótica. O trabalho, que também será realizado nas cidades de Aparecida do Taboado, Corumbá, Dourados e Três Lagoas, é aberto para alunos que estudam ou não nas escolas do Sesi.

Na Capital, as aulas estão sendo realizadas na Escola do Sesi, localizada no Bairro José Abrão, e no prédio da entidade localizado na Avenida Afonso Pena, próximo ao obelisco. Segundo a diretora da Escola do Sesi de Campo Grande, Glaucia Campos, a parceria é muito interessante, pois possibilita que outras crianças possam receber noções de robótica.

“Os nossos alunos já vivenciam isso semanalmente e agora o Sesi oferece essa oportunidade para as crianças da comunidade em geral. Os alunos projetam, constroem e programam os robôs e, ao fim do trabalho, têm a oportunidade de visualizar a peça e dar movimento para a própria criação”, detalhou Glaucia Campos, completando que as crianças ficam encantadas com a possibilidade de criar um robô.

Ela destacou ainda que o Sesi disponibiliza vários horários de turmas, tanto na Escola do Sesi, localizada no Bairro José Abrão, quanto no prédio da entidade da Avenida Afonso Pena, próximo ao Obelisco. “Existem vários horários disponíveis e os pais podem escolhe”, acrescentou. Livia Rosa Duarte Ripardo, tem 9 anos de idade e não é aluna da Escola do Sesi, mas participar do programa de robótica.

“Quando soube que faria aula de robótica fiquei bem curiosa para saber como era. Achei bem legal e estou gostando, acho que me ajuda nas aulas de matemática”, disse Livia Ripardo. Já Henrique da Silva Moares, 9 anos, é aluno da Escola do Sesi e contou que está há pouco tempo na instituição e gostou muito de participar das aulas. “Já tenho aula durante a semana e quando surgiu o Genius minha mãe perguntou se eu queria participar e eu vim. Estou me divertindo muito e aprendendo a montar e programar o robô”, declarou.

O programa

Segundo a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, esse programa extracurricular vai possibilitar às crianças da comunidade em geral a construção e programação de robôs elaborados com a metodologia Lego. “O Genius incentiva a pesquisa, promove o trabalho em equipe, exercita as habilidades motoras, estimula a criatividade, explora conceitos robóticos, científicos e tecnológicos. Essa é uma oportunidade de desenvolver o saber além do conhecimento conceitual, trabalhando atitudes e habilidades”, pontuou.

Ela acrescenta ainda que o programa estimula a pesquisa, relacionando o conteúdo de diversas áreas do saber como a ciência, a engenharia e a matemática, com situação da realidade do aluno. “Por exemplo, existem robôs que jogam futebol e, para simular isso, o aluno construirá o robô chutador”, exemplificou, informando que o curso é ministrado em vários horários de segunda à sexta-feira.

Simone Cruz reforça as inscrições ainda estão abertas para a turma que será realizada de 1º a 30 de setembro, no dia 22 de setembro começam as inscrições para a terceira turma, que será realizada de 1º a 31 de outubro, e no dia 27 de outubro serão abertas as inscrições da quarta e última turma deste ano, que será realizada de 3 a 28 de novembro. Mais informações sobre como participar desse Programa podem ser obtidas pelos telefones (67) 9981-2764 (Aparecida do Taboado), (67) 3365-7861 (Campo Grande), (67) 3234-3600 (Corumbá), (67) 3416-4500 (Dourados), (67) 3461-2141 (Naviraí) e (67) 3929-3500 (Três Lagoas).